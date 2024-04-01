Васильева (Миронина) Мария Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти19.05.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
10.10.1844
Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич
Рождение ребёнка
13.08.1848
Дочь: Харламова (Васильева) Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич
Рождение ребёнка
27.09.1854
Дочь: Бакинова (Васильева) Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич
Рождение ребёнка
17.11.1857
Дочь: Монакова (Васильева) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич
Рождение ребёнка
02.01.1861
Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич
Рождение ребёнка
09.07.1862
Сын: Васильев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич
Смерть
19.05.1905
Причина смерти: Естественная смерть/старость