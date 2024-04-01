Васильева (Миронина) Мария Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Миронина) Мария Артемьевна

Васильева (Миронина) Мария Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

19.05.1905

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич

Бракосочетание
1843

Муж: Васильев Яков Климентьевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
10.10.1844

Сын: Васильев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
13.08.1848

Дочь: Харламова (Васильева) Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
27.09.1854

Дочь: Бакинова (Васильева) Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.11.1857

Дочь: Монакова (Васильева) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
02.01.1861

Сын: Васильев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
09.07.1862

Сын: Васильев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Яков Климентьевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
19.05.1905
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.