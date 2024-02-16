Цветкова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Иван
Мать: Кузнецова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бруснина Лариса
Отец ребёнка: Цветков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Александр
Отец ребёнка: Цветков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кустова Татьяна
Отец ребёнка: Цветков Павел
Смерть
Неизвестно