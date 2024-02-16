Цветкова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Иван

Мать: Кузнецова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бруснина Лариса

Отец ребёнка: Цветков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Александр

Отец ребёнка: Цветков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кустова Татьяна

Отец ребёнка: Цветков Павел

Смерть
Неизвестно

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