Сидоров Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1896 и 1899

Жена: Сидорова (Дубровина) Марфа Семенова

Рождение ребёнка
28.09.1899 ст.

Сын: Сидоров Алексей Васильев

Мать ребёнка: Сидорова (Дубровина) Марфа Семенова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сидоров Иван Васильев

Мать ребёнка: Сидорова (Дубровина) Марфа Семенова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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