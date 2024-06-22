Сидоров Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1896 и 1899
Рождение ребёнка
28.09.1899 ст.
Мать ребёнка: Сидорова (Дубровина) Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Сидорова (Дубровина) Марфа Семенова
Смерть
Неизвестно