Горбунова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1938
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1938
Рождение ребёнка
21.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Николай Николаевич
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.01.1964
Дочь: Горбунова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Николаевич
Кирюшкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно