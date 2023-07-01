Горбунова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Мария Васильевна

Горбунова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1938

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1938

Отец: Нарушев Василий Иванович

Мать: Сорокина Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
21.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Николай Николаевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.01.1964

Дочь: Горбунова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Николаевич

Кирюшкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Николай Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close