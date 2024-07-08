Потрохова Акулина Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти20.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова (Потрохова) Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Потрохов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потрохов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Потрохов Василий
Смерть
20.09.1956