Потрохова Акулина Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотрохова Акулина Корниловна

Потрохова Акулина Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

20.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова (Потрохова) Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Потрохов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потрохов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Потрохов Василий

Смерть
20.09.1956

Мы используем куки для улучшения работы сайта.