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Атаманов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949

Отец: Атаманов Николай Дмитриевич

Мать: Атаманова Раиса Васильевна

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