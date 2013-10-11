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Атаманов Александр Николаевич
Атаманов Александр Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.1949
Пол
Мужской
Отец
Атаманов Николай Дмитриевич
1923 г.р.
Мать
Атаманова (Колоколова) Раиса Васильевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949
Отец:
Атаманов Николай Дмитриевич
Мать:
Атаманова Раиса Васильевна
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