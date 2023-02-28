Анна Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Павел Осипов
Отец ребёнка: Осип Петров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Хавронья Осипова
Отец ребёнка: Осип Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елисавета Осипова
Отец ребёнка: Осип Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Петров
Смерть
Неизвестно