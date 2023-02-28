Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гаврилова

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Павел Осипов

Отец ребёнка: Осип Петров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Хавронья Осипова

Отец ребёнка: Осип Петров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елисавета Осипова

Отец ребёнка: Осип Петров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Петров

Смерть
Неизвестно
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