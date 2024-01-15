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Илларионов Иван Иосифов

Место рождения

c Селитьба, единоверческая

Дата рождения

07.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1890

Отец: Ларионов Иосиф Андреев

Мать: Ларионова Татьяна Ивановна

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
12.11.1910

Сын: Илларионов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Марья Макарова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1913

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Марья Макарова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Макарова

Смерть
Неизвестно
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