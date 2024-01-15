Илларионов Иван Иосифов
Место рожденияc Селитьба, единоверческая
Дата рождения07.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1890
Отец: Ларионов Иосиф Андреев
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
12.11.1910
Сын: Илларионов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Марья Макарова
Рождение ребёнка
04.01.1913
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Марья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Макарова
Смерть
Неизвестно