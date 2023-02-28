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Образцев Николай Матвеевич

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Место рождения

Покровское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Образцев Матвей Иванович

Мать: Образцева Матрона Андреевна

Покровское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1821
Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Произведен в дьячка к Ильинской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Образцев Степан Николаевич

Мать ребёнка: Образцева Елизавета Алексеевна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Образцев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Образцева Елизавета Алексеевна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Образцов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Образцева Елизавета Алексеевна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Образцева Елизавета Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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