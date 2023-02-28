Образцев Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Работа или профессия
1821
Произведен в дьячка к Ильинской Пуркаловской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Образцев Степан Николаевич
Мать ребёнка: Образцева Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Образцев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Образцева Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Образцов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Образцева Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно