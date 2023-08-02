Червяков Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1952
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1925
Сын: Червяков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Червякова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Червяков Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Червякова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Чистякова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Червякова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Червякова Ангелина Михайловна
Мать ребёнка: Червякова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червяков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Червякова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952