Червяков Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧервяков Михаил Дмитриевич

Червяков Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Червяков Димитрий Кириаков

Мать: Червякова Ирина Диомидова

Рождение ребёнка
1925

Сын: Червяков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Червяков Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Чистякова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Червякова Ангелина Михайловна

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червяков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Червякова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Прасковья Васильевна

Смерть
1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close