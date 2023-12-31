Михайлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1914

Дата смерти

28.07.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
28.07.1914
Воспаление кишек
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