Зограф (Рукина) Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зограф (Рукина) Ольга Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.06.1906

Муж: Зограф Юрий Николаевич

Супруг(-а): Ольга Евгеньевна Зограф (Рукина)
Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: (Зограф) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Зограф Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Зограф Николай (Юрьевич)

Отец ребёнка: Зограф Юрий Николаевич

Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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