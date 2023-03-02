Зограф (Рукина) Ольга Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.1906
Супруг(-а): Ольга Евгеньевна Зограф (Рукина)
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: (Зограф) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Зограф Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
12.03.1909
Отец ребёнка: Зограф Юрий Николаевич
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва