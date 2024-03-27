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(Маркухина) Ольга Ивановна

Место рождения

Антоновка, камско устьинский район

Дата рождения

06.07.1904

Дата смерти

16.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1904

Отец: Маркухин Иван

Мать: не указана

Антоновка, камско устьинский район
Рождение ребёнка
21.12.1933

Дочь: Хафизова Анна

Отец ребёнка: Илюхин Степан Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюхин Павел Степанович

Отец ребёнка: Илюхин Степан Терентьевич

с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Смерть
16.12.1982
с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Русское кладбище в Тенишево
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