(Маркухина) Ольга Ивановна
Место рожденияАнтоновка, камско устьинский район
Дата рождения06.07.1904
Дата смерти16.12.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1904
Отец: Маркухин Иван
Антоновка, камско устьинский район
Рождение ребёнка
21.12.1933
Дочь: Хафизова Анна
Отец ребёнка: Илюхин Степан Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илюхин Степан Терентьевич
с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Смерть
16.12.1982
с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Русское кладбище в Тенишево