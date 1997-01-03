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Морозкин Артем Романович
Морозкин Артем Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.1997
Пол
Мужской
Отец
Морозкин Роман Васильевич
Мать
Морозкина Валентина Витальевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1997
Отец:
Морозкин Роман Васильевич
Мать:
Морозкина Валентина Витальевна
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