Исправникова Анна Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсправникова Анна Феоктистовна

Исправникова Анна Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1882

Дочь: (Исправникова) Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: (Исправникова) Вера Никитична

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Исправников Николай Никитич

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
16.05.1890

Дочь: (Исправникова) Александра Никитична

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
21.10.1891

Сын: Исправников Иван Никитич

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
09.04.1894

Сын: Исправников Василий Никитич

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
26.05.1895

Сын: Исправников Михаил Никитич

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
Около ?.12.1895

Дочь: (Исправникова) Мария Никитична

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
01.06.1901

Сын: Исправников Степан Никитич

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Исправникова Вера Никитична

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
26.09.1903

Сын: Исправников Григорий Никитич

Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.