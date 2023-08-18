Исправникова Анна Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Дочь: (Исправникова) Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Дочь: (Исправникова) Вера Никитична
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Сын: Исправников Николай Никитич
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Сын: Исправников Василий Никитич
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Сын: Исправников Михаил Никитич
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Дочь: (Исправникова) Мария Никитична
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Сын: Исправников Степан Никитич
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Дочь: Исправникова Вера Никитична
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Сын: Исправников Григорий Никитич
Отец ребёнка: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович