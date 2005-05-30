Баймурзина (Мулькаманова) Хадия Ахметсафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1924
Дата смерти30.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1949
Сын: Баймурзин Риф Дельмухаметович
Отец ребёнка: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович
Рождение ребёнка
23.03.1953
Дочь: Базикова Клара Гарифовна
Отец ребёнка: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович
Рождение ребёнка
29.03.1956
Дочь: Алтынчурина Фания Дельмухаметовна
Отец ребёнка: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович
Рождение ребёнка
12.12.1957
Сын: Баймурзин Рафкат Дельмухаметович
Отец ребёнка: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович
Рождение ребёнка
04.03.1960
Дочь: Рашитова Разия Дельмухаметовна
Отец ребёнка: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович
Смерть
30.05.2005