Баймурзина (Мулькаманова) Хадия Ахметсафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баймурзина (Мулькаманова) Хадия Ахметсафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1924

Дата смерти

30.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович

Рождение ребёнка
14.07.1949

Сын: Баймурзин Риф Дельмухаметович

Отец ребёнка: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович

Рождение ребёнка
23.03.1953

Дочь: Базикова Клара Гарифовна

Отец ребёнка: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович

Рождение ребёнка
29.03.1956

Дочь: Алтынчурина Фания Дельмухаметовна

Отец ребёнка: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович

Рождение ребёнка
12.12.1957

Сын: Баймурзин Рафкат Дельмухаметович

Отец ребёнка: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович

Рождение ребёнка
04.03.1960

Дочь: Рашитова Разия Дельмухаметовна

Отец ребёнка: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович

Смерть
30.05.2005

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