Чеснок Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеснок Иван

Чеснок Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко (Чеснок) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснок Яков Иванович

Мать ребёнка: Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснок Иван Иванович

Мать ребёнка: Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чеснок) Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чеснок) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.