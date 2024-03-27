Покрепа Михаил
Место рожденияс. Б. Ольшанка, Саратовская обл., Калининский р-н
Дата рождения21.11.1913
Дата смерти08.10.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913
Отец: Покрепа Василий
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Покрепа Михаил Васильевич В архив Дата рождения __.__.1913 Место рождения Саратовская обл., Калининский р-н, с. Б. Ольшанка Посмотреть на карте Наименование награды Орден Отечественной войны II степен... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1933
Рождение ребёнка
28.05.1936
Рождение ребёнка
07.10.1938
Рождение ребёнка
05.12.1952
Смерть
08.10.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость