Дорохин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Дорохин Никифор Антонович

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дорохина Елена Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дорохин Алексей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Дорохин Константин Антонович

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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