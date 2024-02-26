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Леонов Иван Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Леонов Василий Иванов (Ич)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Федосья

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Леонова) Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Федосья

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Леонов Петр Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Федосья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Леонов Филип Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Федосья

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Леонова) Матрена Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Федосья

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1848

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