Леонов Иван Васильев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Леонов Василий Иванов (Ич)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Леонов Михаил Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Леонова) Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Федосья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Леонова Федосья
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Леонова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Леонова) Матрена Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Федосья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1848