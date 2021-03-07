Корытина (Кузнецова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытина (Кузнецова) Мария Николаевна

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Место рождения

Шаля, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

11.07.1932

Дата смерти

07.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1932

Отец: Кузнецов Николай Фёдорович

Мать: не указана

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1955

Дочь: Ненахова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Корытин Михаил Ильич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1956

Сын: Корытин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Корытин Михаил Ильич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корытин Михаил Ильич

Смерть
07.03.2021
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