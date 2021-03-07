Корытина (Кузнецова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1932
Дата смерти07.03.2021
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1932
Отец: Кузнецов Николай Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1955
Дочь: Ненахова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Корытин Михаил Ильич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1956
Сын: Корытин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Корытин Михаил Ильич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корытин Михаил Ильич
Смерть
07.03.2021