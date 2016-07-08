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Хайрудинов Олег Львович
Хайрудинов Олег Львович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1965
Пол
Мужской
Отец
Хайрудинов Лев Петрович
1927 г.р.
Мать
Панкрашева Наталья Ивановна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1965
Отец:
Хайрудинов Лев Петрович
Мать:
Панкрашева Наталья Ивановна
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