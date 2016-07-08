Хайрудинов Олег Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрудинов Олег Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1965

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1965

Отец: Хайрудинов Лев Петрович

Мать: Панкрашева Наталья Ивановна

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