Бехтерева (Чепыжова) Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБехтерева (Чепыжова) Раиса Степановна

Бехтерева (Чепыжова) Раиса Степановна

avatar

Место рождения

Липяги, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

18.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1937

Отец: Чепыжов Степан Григорьевич

Мать: Чепыжова (Ионова) Екатерина Михайловна

Липяги, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайнова (Бехтерева) Алевтина Павловна

Отец ребёнка: Бехтерев Павел Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бехтерев Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
24.05.1962

Дочь: Мартынова (Бехтерева) Лариса Павловна

Отец ребёнка: Бехтерев Павел Аркадьевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.