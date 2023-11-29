Бехтерева (Чепыжова) Раиса Степановна
Место рождения
Дата рождения18.12.1937
ПолЖенский
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайнова (Бехтерева) Алевтина Павловна
Отец ребёнка: Бехтерев Павел Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1962
Дочь: Мартынова (Бехтерева) Лариса Павловна
Отец ребёнка: Бехтерев Павел Аркадьевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область