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Пётр Фёдоров

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Место рождения

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
1762 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Фёдор Кузьмин

Мать: Василиса Анисимова

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Фаддей Петров

Мать ребёнка: Анна Степанова

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Панкрат Петров

Мать ребёнка: Анна Степанова

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Ефим Петров

Мать ребёнка: Анна Степанова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Василиса Петрова

Мать ребёнка: Анна Степанова

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Анна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степанова

Смерть
1787
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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