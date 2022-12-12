Пётр Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Фёдор Кузьмин
Мать: Василиса Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Фаддей Петров
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Панкрат Петров
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Ефим Петров
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Василиса Петрова
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степанова
Смерть
1787
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан