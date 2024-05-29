Пинигина (Решетникова) Пелагия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1877 ст.
Дата смерти27.06.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1897
Отец ребёнка: Пинигин Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
11.01.1901 ст.
Сын: Пинигин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пинигин Григорий Моисеевич
Рождение ребёнка
06.01.1910
Дочь: Пинигина Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пинигин Григорий Моисеевич
Смерть
27.06.1939
Чумляк, Щучанский муниципальный район, Курганская область