Пинигина (Решетникова) Пелагия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинигина (Решетникова) Пелагия Сергеевна

Пинигина (Решетникова) Пелагия Сергеевна

Место рождения

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

08.10.1877 ст.

Дата смерти

27.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1877 ст.

Отец: Решетников Сергей Петрович

Мать: Решетникова Анна Ивановна/Ильинична

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.08.1897

Сын: Пинигин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Пинигин Григорий Моисеевич

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.01.1901 ст.

Сын: Пинигин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пинигин Григорий Моисеевич

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.01.1910

Дочь: Пинигина Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пинигин Григорий Моисеевич

Смерть
27.06.1939
Чумляк, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.