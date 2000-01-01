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Гордеева Екатерина Леонидовна
Гордеева Екатерина Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.?
Пол
Женский
Отец
Гордеев Леонид Васильевич
1983 г.р.
Мать
Гордеева (Порамзина) Марина Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.?
Отец:
Гордеев Леонид Васильевич
Мать:
Гордеева Марина Владимировна
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