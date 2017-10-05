Филипенков Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипенков Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.2017

Пол

Мужской

Отец

1993 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2017

Отец: Филипенков Иван Алексеевич

Мать: не указана

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