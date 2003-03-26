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Новикова ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

05.05.1927

Дата смерти

26.03.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1954

Сын: Новиков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Новиков ИВАН МИТРОФАНОВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1956

Сын: Новиков ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Новиков ИВАН МИТРОФАНОВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков ИВАН МИТРОФАНОВИЧ

Смерть
26.03.2003
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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