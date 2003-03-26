Новикова ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА
Место рождения
Дата рождения05.05.1927
Дата смерти26.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1954
Отец ребёнка: Новиков ИВАН МИТРОФАНОВИЧ
Рождение ребёнка
25.07.1956
Сын: Новиков ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Новиков ИВАН МИТРОФАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2003