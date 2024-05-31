Синчук Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синчук Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ХЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синчук Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Синчук Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синчук Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Синчук Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синчук Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Синчук Алексей

Рождение ребёнка
1914

Сын: Синчук Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Синчук Алексей

Смерть
Неизвестно

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