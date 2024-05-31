Синчук Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синчук Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Синчук Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синчук Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Синчук Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синчук Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Синчук Алексей
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Синчук Алексей
Смерть
Неизвестно