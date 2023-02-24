Мингафина - Захарова Гузель Жеудетовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМингафина - Захарова Гузель Жеудетовна

Мингафина - Захарова Гузель Жеудетовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софьин Валерий Вячеславович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софьина Валерия Валерьевна

Отец ребёнка: Софьин Валерий Вячеславович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close