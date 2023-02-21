Ануфриев Олег
Место рожденияТужа, Россия
Дата рождения21.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Тужа, Россия
Бракосочетание
30.09.2005
Рождение ребёнка
27.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ануфриева Татьяна Николаевна
Тужа, Россия
Рождение ребёнка
09.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ануфриева Татьяна Николаевна
Тужа, Россия