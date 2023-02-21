Ануфриев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриев Олег

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Место рождения

Тужа, Россия

Дата рождения

21.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Тужа, Россия
Бракосочетание
30.09.2005

Жена: Ануфриева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ануфриева Татьяна Николаевна

Тужа, Россия
Рождение ребёнка
09.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ануфриева Татьяна Николаевна

Тужа, Россия
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