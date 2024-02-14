Асташова (Ивкина) Мария Ивановна
Место рожденияБашкортостан, Куюргазинский р-он, х.Кармала
Дата рождения1899
Дата смерти1936
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
16.06.1924
Дочь: Блохина (Асташова) Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Асташов Илларион Егорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Асташов Иван Илларионович
Отец ребёнка: Асташов Илларион Егорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Асташова) Екатерина Иллариновна
Отец ребёнка: Асташов Илларион Егорович
Рождение ребёнка
14.01.1933
Сын: Асташов Александр Илларинович
Отец ребёнка: Асташов Илларион Егорович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Асташова) Анастасия Иллариновна
Отец ребёнка: Асташов Илларион Егорович
Похороны
Неизвестно