Асташова (Ивкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташова (Ивкина) Мария Ивановна

Место рождения

Башкортостан, Куюргазинский р-он, х.Кармала

Дата рождения

1899

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Ивкин Иван Леонтьевич

Мать: Ивкин (Ивкина) Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
16.06.1924

Дочь: Блохина (Асташова) Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Асташов Илларион Егорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Асташов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Асташов Илларион Егорович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Асташова) Екатерина Иллариновна

Отец ребёнка: Асташов Илларион Егорович

Рождение ребёнка
14.01.1933

Сын: Асташов Александр Илларинович

Отец ребёнка: Асташов Илларион Егорович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Асташова) Анастасия Иллариновна

Отец ребёнка: Асташов Илларион Егорович

Смерть
1936
Похороны
Неизвестно

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