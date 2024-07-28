Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ковалдин Герасим Егорович
Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ковалдин Гавриил (Гаврило) Егорович
Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ковалдина) Ульяна Егоровна
Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ковалдин Василий Егорович
Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ковалдин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович
Смерть
1878