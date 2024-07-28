Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1843

Муж: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ковалдин Герасим Егорович

Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ковалдин Гавриил (Гаврило) Егорович

Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ковалдин Федор Егорович

Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ковалдина) Ульяна Егоровна

Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Ковалдин Василий Егорович

Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ковалдин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович

Смерть
1878

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