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Толдина (Онищенко) Феоктиста Карловна

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Место рождения

Боромля, Харьковская губерния Украина

Дата рождения

30.01.1891

Дата смерти

09.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1891

Отец: Онищенко Карл Иванович

Мать: Онищенко Наталья Моисеевна

Боромля, Харьковская губерния Украина
Рождение ребёнка
10.07.1911

Дочь: Михайлова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Толдин Федор Михайлович

Обоянь, Белгородская губерния Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.10.1975
Дмитровка, Сумська область
Похороны
Неизвестно
Дмитровка, Сумська область
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