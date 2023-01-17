Толдина (Онищенко) Феоктиста Карловна
Место рожденияБоромля, Харьковская губерния Украина
Дата рождения30.01.1891
Дата смерти09.10.1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1891
Отец: Онищенко Карл Иванович
Боромля, Харьковская губерния Украина
Рождение ребёнка
10.07.1911
Дочь: Михайлова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Толдин Федор Михайлович
Обоянь, Белгородская губерния Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.10.1975
Похороны
Неизвестно