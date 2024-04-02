Родионов Иван Савельевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
17.10.1866
Рождение ребёнка
24.08.1877
Дочь: Родионова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Агапия Стефановна
Рождение ребёнка
17.01.1880
Сын: Родионов Феоктист Иванович
Мать ребёнка: Родионова Агапия Стефановна
Рождение ребёнка
28.03.1882
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Агапия Стефановна
Смерть
Неизвестно