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Родионов Иван Савельевич

Место рождения

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Родионов Савелий Ксенофонтович

Мать: Родионова Арина Романовна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.10.1866

Жена: Родионова Агапия Стефановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1877

Дочь: Родионова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Агапия Стефановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1880

Сын: Родионов Феоктист Иванович

Мать ребёнка: Родионова Агапия Стефановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1882

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Агапия Стефановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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