Садриев Зинур Ирикович
Место рожденияг.Ишимбай БАССР
Дата рождения08.10.1969
Дата смерти05.08.2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.201
Сын: Садриев Арсений Зинурович
Мать ребёнка: Садриева Оксана Геннадьевна
г.Сургут, ХМАО, РФ
Рождение
08.10.1969
Отец: Садриев Ирик Хайдарович
Мать: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садриева Оксана Геннадьевна
г.Лянтор Сургутский район ХМАО РСФСР
Смерть
05.08.2017
г.Казань, РТ, РФ
Причина смерти: Утонул в реке.
Похороны
Неизвестно
г.Казань, РТ, РФ