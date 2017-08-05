Садриев Зинур Ирикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадриев Зинур Ирикович

Садриев Зинур Ирикович

Место рождения

г.Ишимбай БАССР

Дата рождения

08.10.1969

Дата смерти

05.08.2017

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

201 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.201

Сын: Садриев Арсений Зинурович

Мать ребёнка: Садриева Оксана Геннадьевна

г.Сургут, ХМАО, РФ
Рождение
08.10.1969

Отец: Садриев Ирик Хайдарович

Мать: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева Оксана Геннадьевна

г.Лянтор Сургутский район ХМАО РСФСР
Смерть
05.08.2017
г.Казань, РТ, РФ
Причина смерти: Утонул в реке.
Похороны
Неизвестно
г.Казань, РТ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close