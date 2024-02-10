Вокуева Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Канева (Вокуева) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Вокуев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
15.05.1915
Дочь: Падранхасова (Вокуева) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Вокуев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Вокуев Петр Михайлович