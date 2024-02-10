Вокуева Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокуева Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Канева (Вокуева) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Вокуев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
15.05.1915

Дочь: Падранхасова (Вокуева) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Вокуев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Вокуев Макар Петрович

Отец ребёнка: Вокуев Петр Михайлович

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