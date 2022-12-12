Мельникова (Лебедева) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Лебедева) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1907

Дата смерти

06.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907

Отец: Лебедев Яков

Мать: Лебедева Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
24.12.1925

Дочь: Фомина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Мельников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мельников Николай Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мельникова Галина Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мельникова Нина Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Александр Иванович

Смерть
06.06.1992
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