Мельникова (Лебедева) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1907
Дата смерти06.06.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907
Отец: Лебедев Яков
Рождение ребёнка
24.12.1925
Дочь: Фомина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович
Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мельников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мельников Николай Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мельникова Галина Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мельникова Нина Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1992