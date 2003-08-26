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Ефимова Варвара Васильевна
Ефимова Варвара Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.2003
Пол
Женский
Отец
Ефимов Василий Геннадьевич
1976 г.р.
Мать
Наталия
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2003
Отец:
Ефимов Василий Геннадьевич
Мать:
Наталия
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