Ефимова Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.2003

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2003

Отец: Ефимов Василий Геннадьевич

Мать: Наталия

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