Шнейдерман Ноех Залманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдерман Ноех Залманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1873 г.р.

Дети

1897 г.р.
1900 г.р.
1901 г.р.
1904 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1871

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1893 ст.

Жена: Этка Лейзеровна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1897

Дочь: Йехевдия

Мать ребёнка: Этка Лейзеровна

г. Тула
Рождение ребёнка
02.09.1900

Сын: Шмарий

Мать ребёнка: Этка Лейзеровна

г. Тула
Рождение ребёнка
10.12.1901

Сын: Самуил-Лейб

Мать ребёнка: Этка Лейзеровна

г. Тула
Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Илья

Мать ребёнка: Этка Лейзеровна

г. Тула
Смерть
Неизвестно
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