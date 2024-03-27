Суздальницкая (Фидель) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Фидель) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Григорий

Рождение ребёнка
17.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Григорий

Рождение ребёнка
26.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Григорий

Смерть
2017

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