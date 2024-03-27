Суздальницкая (Фидель) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Григорий
Рождение ребёнка
26.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Григорий
Смерть
2017