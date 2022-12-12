Мякотникова Ефимия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМякотникова Ефимия Егоровна

Мякотникова Ефимия Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1805 и 1806 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1856 ст.

Сын: Мякотников Мефодий Кириллович

Отец ребёнка: Мякотников Кирилл Михайлович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякотников Кирилл Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close