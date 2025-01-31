Мыза Андрей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мыза Андрей Иванович

Автор
ЕМ
Мишенина Е.

мужской, родился Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Дети
Просвиркина (Мыза) Варвара Андреевна22.12.1906 г.р.
Мыза Иван Андреевич1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мыза) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мыза Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мыза) Мария

Мать ребёнка: Мыза Ольга

Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Просвиркина (Мыза) Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Мыза Ольга

Ольгинка, Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мыза Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мыза Ольга

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