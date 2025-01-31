Мыза Андрей Иванович
мужской, родился Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
Дети
Просвиркина (Мыза) Варвара Андреевна22.12.1906 г.р.
Мыза Иван Андреевич1920 г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мыза) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мыза Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мыза) Мария
Мать ребёнка: Мыза Ольга
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Просвиркина (Мыза) Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Мыза Ольга
Ольгинка, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мыза Иван Андреевич
Мать ребёнка: Мыза Ольга