Фролова (Лифантьева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фролов Петр Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Львович
Рождение ребёнка
05.03.1928
Сын: Фролов Иван Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Львович
Рождение ребёнка
27.09.1930
Сын: Фролов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Львович
Рождение ребёнка
15.06.1933
Дочь: Савинова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Фролов Александр Львович
Рождение ребёнка
23.09.1939
Дочь: Орлова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Фролов Александр Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно