Фролова (Лифантьева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Лифантьева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фролов Петр Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Львович

Рождение ребёнка
05.03.1928

Сын: Фролов Иван Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Львович

Рождение ребёнка
27.09.1930

Сын: Фролов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Львович

Рождение ребёнка
15.06.1933

Дочь: Савинова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр Львович

Рождение ребёнка
23.09.1939

Дочь: Орлова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Александр Львович

Смерть
Неизвестно
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