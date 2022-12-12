Нестеренко Михаил Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Михаил Кондратьевич

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Место рождения

Полтава, Украина

Дата рождения

1916

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Украина
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1988
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