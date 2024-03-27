Минихан 2 Жена
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буркаев Абдулгафур
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Буркаев Абдулгафур
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Буркаев Абдулгафур
Смерть
Неизвестно