Минихан 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минихан 2 Жена

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буркаев Абдулгафур

Рождение ребёнка
1814

Сын: Абдулгафуров Абдулфаиз

Отец ребёнка: Буркаев Абдулгафур

Рождение ребёнка
1823

Сын: Абдулгафуров Абдулазис

Отец ребёнка: Буркаев Абдулгафур

Смерть
Неизвестно

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