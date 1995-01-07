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Маслов Михаил Иванович

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Место рождения

Троица, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

08.12.1926

Дата смерти

07.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Троица, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Глафира Васильевна

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.10.1951

Дочь: Легащева Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Маслова Глафира Васильевна

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Глафира Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Глафира Васильевна

Постоялые Дворы, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Глафира Васильевна

Постоялые Дворы, Курский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Глафира Васильевна

Смерть
07.01.1995
Постоялые Дворы, Курский муниципальный район, Курская область
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