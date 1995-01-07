Маслов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения08.12.1926
Дата смерти07.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1950
Рождение ребёнка
18.10.1951
Дочь: Легащева Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Маслова Глафира Васильевна
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
24.11.1958
Рождение ребёнка
16.04.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1995