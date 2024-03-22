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Бочаров Александр Сергеевич

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

05.04.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1902

Отец: Бочаров Сергей Иванович

Мать: Бочарова Александра Михайловна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
27.06.1930

Сын: Бочаров Владислав Александрович

Мать ребёнка: Бочарова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1937

Дочь: Громова Анна Александровна

Мать ребёнка: Бочарова Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Марья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Любовь Петровна

Смерть
Неизвестно
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