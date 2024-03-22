Бочаров Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1902
Рождение ребёнка
27.06.1930
Сын: Бочаров Владислав Александрович
Мать ребёнка: Бочарова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1937
Дочь: Громова Анна Александровна
Мать ребёнка: Бочарова Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочарова Любовь Петровна
Смерть
Неизвестно