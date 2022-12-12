Нафикова Аниса Юнировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1992
Булатово, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нафиков Сагит Рамазанович