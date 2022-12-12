Нафикова Аниса Юнировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафикова Аниса Юнировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1992

Муж: Нафиков Сагит Рамазанович

Булатово, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Сагит Рамазанович

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