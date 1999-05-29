Сорокин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1929

Дата смерти

18.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1956

Сын: Сорокин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
24.10.1961

Сын: Сорокин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина Лидия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Лидия Яковлевна

Смерть
18.03.1980
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