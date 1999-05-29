Сорокин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1929
Дата смерти18.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1956
Сын: Сорокин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Сорокина Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
24.10.1961
Сын: Сорокин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Сорокина Лидия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Лидия Яковлевна
Смерть
18.03.1980